Популярный осенний овощ может стать главным ингредиентом шикарного десерта.

Многие украинцы осенью активно готовят тыкву - большая бахчевая культура стоит недорого, очень полезна и питательна. Кроме того, из одной большой тыквы можно сделать сразу несколько блюд, что очень выгодно по деньгам. Узнайте, что можно приготовить из тыквы сладкое для всей семьи.

Мраморный кекс из тыквы

Ингредиенты:

200 граммов очищенной тыквы;

два яйца;

100 мл растительного масла;

100 граммов сахара;

стакан муки объемом 250 граммов;

1.5 ч.л разрыхлителя;

соль - на кончике ножа;

100 граммов черного шоколада;

10 граммов какао-порошка;

пакетик ванильного сахара.

Тыкву почистить, нарезать кубиками, выложить в миску. Залить холодной водой на 1-2 пальца и варить 15-20 минут, пока овощ не станет мягким. Слить жидкость, тыкву перебить в пюре блендером, отставить в сторону. Форму для запекания смазать маслом, застелить пергаментом.

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Взять чистую миску, в нее выложить тыквенное пюре, сахар, соль, яйца, растительное масло, ванильный сахар. Перемешать вилкой или ложкой так, чтобы масса стала однородной. Отдельно смешать муку и разрыхлитель, просеять в тыквенную массу. Снова перемешать.

Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. От полученного теста отлить половину, в нее добавить растопленный шоколад и порошок. Перемешать. Выложить тесто в форму поочередно - сначала белое, затем коричневое. В итоге у вас должна получиться емкость с "шахматным". Затем деревянной шпажкой или зубочисткой перемешать тесто зигзагообразным движением, чтобы вышел рисунок мрамора. Поставить заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Выпечка из тыквы готова - можно подавать с сахарной пудрой или без нее.

Цукаты из тыквы

Ингредиенты:

400 граммов тыквы;

половинка лимона для цедры и сока;

пол литра воды;

полкилограмма сахара;

сахарная пудра.

Тыкву избавить от кожуры, нарезать слайсами. Взять кастрюлю, влить воду, поставить на огонь. Добавить лимонный сок и цедру, всыпать сахар. Тщательно размешать ложкой, чтобы сахар растворился. Дождаться закипания сиропа и, когда это произойдет, выложить кусочки тыквы. Проварить 5 минут. Снять с огня, дождаться остывания примерно до 50-60 градусов и повторить процедуру еще дважды. Снова подождать, пока тыква остынет, затем откинуть слайсы на сито. Разложить кусочки бахчевой культуры на доску, застеленную пергаментом, оставить на 72 часа до полного высыхания. По истечении этого времени десерт из тыквы будет готов.

Оладьи из тыквы с курагой

Ингредиенты:

300 граммов тыквы;

50 граммов муки;

20 граммов сахара;

одно яйцо;

60 граммов кураги;

корица - на кончике чайной ложки;

щепотка соли;

растительное масло.

Тыкву почистить, натереть на терке, переложить в глубокую емкость. Соединить с измельченной курагой. Вбить яйцо, добавить сахар, соль, муку и корицу. Перемешать тесто. Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом. Ложкой набрать тесто и выложить несколько плоских лепешек на жарочную поверхность.

Накрыть сковороду крышкой, жарить оладьи из тыквы 2-3 минуты, потом перевернуть и готовить уже без крышки еще 2-3 минуты до готовности. Готовое блюдо можно сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

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