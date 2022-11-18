Как встречать 2023 год - что приготовить, а какие блюда на стол ставить нельзя - узнайте в материале УНИАН.

Покровитель наступающего года - Черный Водяной Кролик (Кот) - животное неприхотливое, но нежное. Если вы хотите войти в Новый год 2023 так, чтобы Кролик (Кот) принес вам только счастье и удачу, нужно задобрить его правильными блюдами. УНИАН расскажет, какие три блюда на Новый год обязательно должны стоять на вашем столе.

Ранее мы говорили о том, в каком наряде встречать Новый год 2023 по знаку Зодиака.

Что нельзя готовить на Новый год 2023 - основные запреты

Вы должны понимать, что ставить на стол блюда из мяса хозяина года - это моветон, поэтому откажитесь от любых блюд из крольчатины. Готовить огромное количество "зеленых" закусок, превращая стол в зеленый луг, тоже не стоит - кролик, все-таки, не любит делиться своей едой. Придерживайтесь баланса блюд с мясом, рыбой и вегетарианских. С Котом, к счастью, в этом смысле у вас полное взаимопонимание - он ест практически всё.

Необыкновенные блюда на Новый год 2023 - варианты

Кролик - зверь травоядный, поэтому все ваши блюда должны быть или из растительных компонентов, или по внешнему виду напоминать овощи, которые любит есть кролик. Кот, в свою очередь, очень уважает рыбу и мясо, поэтому такие продукты обязательно должны быть в меню. УНИАН собрал все главные блюда наступающего праздника, чтобы вы могли приготовить современный новогодний стол.

Салат "Кролик"

Ветчина - 200 г

Рис - 160 г

Кукуруза консервированная - 150 г

Яйца - 4 шт.

Лук репчатый - 60 г

Огурец - 30 г

Укроп свежий - 1 пучок (15 г)

Майонез - 80 г

Соль - 1/2 ч. л

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Для украшения:

Сыр твёрдый - 300 г

Ветчина - 60 г

Маслины без косточек - 1 шт.

Зелень свежая - несколько веточек

Морковь - несколько ломтиков

Рис промыть, выложить в кастрюлю, залить водой в пропорции 1:2 (на 1 стакан риса 2 стакана воды). Отварить до готовности, затем вкрутую сварить яйца. Очистить их от скорлупы, натереть на терке. Ветчину и огурец нарезать кусочками, лук очистить и тоже нарезать мелкими кубиками. Яйца, ветчину, лук и огурец соединить вместе в глубокой посуде. Туда же добавить рис, кукурузу и измельченный укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить. Выложить салат на блюдо, формируя туловище и голову кролика. Сыр натереть, посыпать им фигуру. Из кусочков ветчины и сыра сделать уши и нос кролика, в из маслин - глаза, все элементы прикрепить зубочистками к туловищу.

Подробно о том, как сделать и украсить новогодний салат, смотрите на видео.

Ароматный шашлык в духовке на радость Коту

Свинина - 1-2 кг

Репчатый лук - 2 шт

Уксус - 3-4 ст.л

Сахар - 2 ст.л

Специи

Соль

Перец

Свинину нарезать кусочками, накрыть пищевой пленкой, сильно отбить молоточком, посолить, поперчить, снова накрыть пленкой и отбить. Сложить мясо в миску, посыпать специями, нарезать репчатый лук кольцами. Добавить его к мясу и сильно отжать несколько раз руками все ингредиенты вместе. Накрыть пленкой или крышкой, оставить мариноваться на 2 часа.

Еще одну луковицу нарезать кольцами, выложить в миску. Залить кипятком, добавить уксус, сахар и соль (по желанию можно влить лимонный сок). Духовку разогреть на максимальную температуру, застелить противень бумагой для запекания. Отрезать кусок рукава по размеру больший, чем противень, с одной стороны завязать. Выложить в рукав лук, сверху выложить мясо, завязать второй конец рукава. Запекать шашлык в духовке 1-1.5 часа.

Закуски "Морковки"

Для этого рецепта вам нужны будут металлические конусы или фольга, свернутая конусом (по форме морковки).

Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г

Куриное филе копчёное - 60 г

Помидоры - 60-70 г

Огурец - 90 г

Яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 50 г

Морковь - 1 шт.

Майонез - 2-3 ст. л

Томатная паста - 1 ст. л

Листья салата - 10-12 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Морковь очистить, натереть на терке, с помощью марли отжать из моркови сок. Добавить к нему томатную пасту, тщательно перемешать. Яйца отварить. Раскатать слоеное тесто в пласт, шириной 3-5 мм, нарезать на полоски шириной 2-2.5 мм. Накрутить полоски на конусы (или формочки из фольги), уложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекать в духовке 25 минут при 180°C.

Сыр натереть на мелкой терке, так же поступить с яйцами, куриное мясо, помидор и огурец, очищенный от кожицы, нарезать очень мелким кубиком. Соединить все ингредиенты вместе, заправить майонезом и перемешать. Достать трубочки из духовки, остудить, снять с конусов. Нафаршировать их начинкой, вставить "хвостики" из листьев салата и, выложив на блюдо, подавать на стол.

Альтернативный вариант рецепта такой закуски вы можете посмотреть на видео.

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