Такой паштет будет хорошей закуской в ежедневном рационе, а также отлично будет смотреться на праздничном столе.

Нежный и невероятно вкусный паштет из куриной печени – можно подавать и на завтрак, и на перекус, и на обед, и на ужин! В любом случае стоит запастись хорошим хлебом.

Такой паштет готовится довольно просто. Он может быть груб и комковат или же доведен до состояния мусса, как нравится большинству людей. Подавать паштет можно и на праздничный стол, например, в тарталетках.

Домашний паштет из куриной печени

Куриная печень - 700 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Сливочное масло (82,5%) - 40 г

Соль - по вкусу

Куриную печень хорошо промыть под краном, дать стечь воде. Нарезать ее пополам или помельче, отрезая желчные протоки, если таковые имеются.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоИзмельчить лук и морковь (можно натереть на терке или мелко нарезать, или использовать измельчитель кухонного комбайна).

Обжарить лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности, затем добавить морковь, помешивая, тушить ее до полуготовности.

Далее ввести на сковороду подготовленную печень. Слегка обжарить все компоненты вместе, тушить до полной готовности под крышкой. Посолить по вкусу.

Переложить обжаренную с овощами печень в миску и охладить до теплого состояния. Обжарку не выливать – она придаст нежности и эластичности готовому паштету.

Охлажденные ингредиенты пробить измельчителем, добавить несколько ломтиков хорошего сливочного масла и прокрутить вместе с маслом.

Попробовать паштет, при необходимости досолить и разложить по емкостям.

Растопить сливочное масло. Залить им поверхность паштета, отправить в холодильник для застывания.

Куриный паштет "А-ля фуа-гра"

Печень куриная - 300 г

Лук репчатый (крупный) - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло (для пассерования лука)

Молоко - 200 мл

Желток яичный - 5 шт.

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Соль - 1,5 ч. л.

Перец душистый - 0,5 ч. л.

Орех мускатный - 1/3 ч. л.

Масло сливочное - 50 г

Коньяк - 50 мл

Почистить лук, измельчить. То же самое сделать с чесноком.

Налить немного оливкового масла в сковороду и поджарить лук до прозрачности и мягкости (не зажаривать). Туда же влить коньяк и немного его выпарить.

Печень очистить от пленок и отправить в чашу блендера. Измельчить ее до кремообразного однородного состояния.

Добавить содержимое сковороды, молоко, желтки, приправы и соль. Опять хорошо все измельчить. Всыпать муку и довести до однородного состояния.

Разлить в формочки, накрыть.

В глубокий противень налить воды и нагреть духовку до 175°С. Отправить туда печеночную массу на 1 час. По истечении времени вынуть паштет.

Растопить на водяной бане сливочное масло. Залить им формочки, охладить и положить в холодильник на 2-3 часа.

После остывания паштета вынуть его из формочки и нарезать на ломтики толщиной 1 см. Лучше всего сочетается с теплым французским багетом, просто выкладывая на него кусочки паштета.

Печеночный паштет "Нежность" с сыром

Печень куриная - 700 г

Печень говяжья - 250 г

Морковь (средняя) - 2 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Соль, чеснок, паприка, петрушка, тмин, мускатный орех, тмин и куркума

Яйцо куриное (отварное) – 2-3 шт.

Сыр твердый - 300 г

Масло

Сливки - 3-4 ст. л.

Желатин - 5 ст. л.

Вода - 200 мл

Коньяк (по желанию) - 1 ст. л.

Масло сливочное (для украшения) - 50-70 г

Помидор (черри, для украшения) - 2-3 шт.

Петрушка (кудрявая, для украшения)

Печень порезать на кубики. Говяжью печень перед тем можно на сутки замочить в молоке.

Читайте такжеВкусная выпечка из слоеного теста: рецепты пирога, штруделя и рулетиковМорковь и сыр натереть на крупной терке, лук мелко нашинковать, яйца мелко порезать.

На сковороде тушить морковь с луком и печенью, добавляя соли и немного воды. Тушить 5-7 минут под крышкой.

Желатин растворить в воде, дать набухнуть и довести до кипения.

Соединить яйца, сыр и сливки. Перетереть с помощью блендера. То же самое сделать и с остывшей печенью.

Разделить желатин на две части и ввести в печеночную и сырную массы. По желанию добавить коньяк в печеночную массу.

Застелить форму пищевой пленкой. Выложить обе массы послойно: сначала печеночную, а затем сырную. Все зависит от того, какая форма использовалась.

Накрыть заполненную форму пищевой пленкой и отправить в холодильник, желательно на ночь.

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Автор: УНИАН