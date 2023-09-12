Два самых изолированных лидеров мира, Владимир Путин и Ким Чен Ын, собираются встретиться на этой неделе во Владивостоке.

Встреча лидера Северной Кореи Кима Чен Ына и президента РФ Владимира Путина стала одним из ключевых событий на этой неделе в мировой политике. Этот саммит должен состояться во Владивостоке.

На встрече предполагается обсуждение различных вопросов, включая оружие, рабочую силу и снабжение продуктами питания. И это не случайно, поскольку интересы Северной Кореи и России совпадают в их попытках ограничить влияние Соединенных Штатов в Азиатском регионе.

В этом контексте, Белый дом выразил возмущение возможного соглашения и призвал Кима Чен Ына отказаться от поставок вооружения Москве. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия и Северная Корея действительно обсуждают возможность еще более глубокого сотрудничества, которое позволит России получить дополнительные боеприпасы. Этот шаг отвечает интересам обеих стран, однако вызывает серьезные опасения со стороны Соединенных Штатов, сообщает The Washington Post.

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Для России важными объектами являются артиллерийские платформы и ракетные установки, которые могут повысить эффективность войск, особенно в условиях современных военных конфликтов. Обычно эти системы поставляются из Северной Кореи, обладающей большим арсеналом старинного советского оружия. Россия стремится получить доступ к этим запасам, поскольку его собственные объемы оружия иссякают. С другой стороны, Ким Чен Ын ищет поддержку России для развития своего собственного вооружения и экономики.

В итоге встреча Кима Чен Ына и Владимира Путина имеет огромное геополитическое значение и влияние на динамику событий в регионе. У обеих сторон есть свои собственные интересы и мотивации для сотрудничества, но эта встреча также вызывает опасения со стороны международного сообщества относительно возможного углубления геополитических напряжений и влияния на международную безопасность.

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