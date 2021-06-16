В ОП уточнили, что "зелёная" стена появилась не в кабинете Зеленского, а в аналитическом айти-подразделении Офиса президента на 6-м этаже.

В Офисе президента сделали ремонт. Одна из стен кабинета стала "зелёной": от пола до потолка на ней растут тропические растения, напоминая настоящие джунгли.

Журналисты издания "Страна" выяснили в нескольких флористических магазинах столицы, в какую сумму могла обойтись Владимиру Зеленскому такая "живая" стена.

Так в одной из компаний, которая занимается озеленением помещений "под колюч", сообщили, что цена дизайна стены с живыми растениями зависит от квадратуры.

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"Начальная цена стабилизированных цветов (не требуют ухода и полива: папоротник) - от 550 евро за кв. метр, живые цветы (с поливом, специальные растительные блоки) - стоимость от 750 евро за кв. метр", - объяснила сотрудница.

В студии фитодизайна рассказали, что стоимость "зелёного" панно, как у президента, будет зависеть от наполнения: чем больше растений – тем стоимость выше.

"Приблизительная цена за стабилизированный мох - 280-300 евро за кв. метр, но все зависит от наполнения: чем больше растений вы выберете, тем дороже обойдётся "зелёная" стена. Живой (нестабилизированный) папоротник стоит 500-550 евро за кв. метр. Все зависит от системы полива, размера стены и прочих технических моментов", - уточнил работник.

В компании "зеленых" стен добавили, что озеленение нестаблизированными (живыми, требующими ухода) растениями обойдется заказчику в 700-750 долларов за кв. метр.

"За стабилизированный мох выходит от 3,5 тыс. грн за кв. метр. Нестабилизированный зависит от автополива: если с автополивом - приблизительно 700-750 долларов за кв. метр. Если нестабилизированный папоротник - то это примерно 700 долларов за кв. метр", - говорят в фирме.

Там также предложили примерный просчёт стоимости подобного "живого" панно, как в Офисе президента, из плоского мха и папоротника - 78 тысяч гривен (2800 долларов) за оформление 7,5 кв. м стены. Это примерно соответствует площади стены в ОП, судя по опубликованным фото.

Даже если эта "зелёная" стена - размером приблизительно в 6 кв. метров (в высоту около 2-2,5 метра, в ширину - около 3 метра), стоимость все равно немаленькая. Если в среднем столичные флористические магазины выставляют цену 500 евро за кв. метр, то установка подобного панно обошлась как минимум в 3 тысячи евро (98 тысяч грн).

В самом Офисе президента отказались называть точную стоимость установки "зелёной" стены. Сославшись на то, что ремонт ещё не закончен. Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что скандал из-за "живой стены" возник из ничего.

"Если кратко, то это совсем не кабинет президента, и совсем не искусственные цветы на стенах. Скорее, это история про банальный непрофессионализм отдельных представителей масс/медиа. Так вот, умение некоторых наших медийщиков создать скандал из ничего достигает уже почти уровня искусства. Но "джунгли в кабинете президента" – это наверное самый странный из таких скандалов. Кабинет президента все неоднократно видели – там ничего не менялось со времени предыдущих глав государств, которые наполнили эти помещения тяжёлым стилем с обилием золота и камня. Другие помещения Офиса тоже известны – там доминирует канцелярский стиль, оставшийся ещё с советских времён. Сейчас у государства нет денег на капитальный ремонт и обновление всего здания, поэтому сохраняются и элементы 1990-х – 2000-х, и, увы, старая канцелярщина в оформлении", - заявил Подоляк.

Он уточнил, что "зелёная" стена появилась не в кабинете Зеленского, а в аналитическом айти-подразделении Офиса президента на 6-м этаже.

"Абсолютно понятно, что со временем возникают новые задачи – например, по организации работы аналитических айти-подразделений Офиса президента. И поэтому для работы, прежде всего, айтишников сейчас создаётся специальное рабочее пространство на шестом этаже Офиса президента. Именно там и общался президент с представителями иностранных СМИ, и именно из-за этого помещения раздут странный скандал. Пространство, кстати, только формируется. Когда все будет закончено, мы проведём соответствующую презентацию и отчитаемся о соответствующих затратах», - сообщил Подоляк.

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Автор: Виктория Гордиенко