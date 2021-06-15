Буйная зелень составляет резкий контраст со стенами темно-серого цвета.

В сети расходятся фотографии нового ремонта в Офисе президента. Журналистов, попавших на интервью к Зеленскому удивил необычный интерьер, напоминающий декорации к приключенческим фильмам.

Фото нового оформления Офиса сделал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Читайте такжеЗеленский покормил западных журналистов салом на "крохотной советской кухне" своих родителей (фото)"Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї президента". В этот раз лампочки не горели", - высказал свое мнение касательно оформления офиса Лукацкий.

При этом зелень составляет резкий контраст со стенами темно-серого цвета.

Отметим, что в 2019 году Зеленский планировал перенести Офис президента с Банковой в Украинский дом, однако переезд так и не состоялся.

По словам супруги президента Елены Зеленской, они также пытались избежать переезда на госдачу. Однако в итоге сделали там ремонт и переехали.

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Автор: Ольга Броскова