Журналисты узнали, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко взял в помощники своего бизнес-партнера Александра Ситака. Он за неполных 2 года работы получил из бюджета Украины 1,1 млн гривень зарплаты - то есть примерно по 45 тысяч в месяц.
Как говорится в сюжете BIHUS info, также на Ситака записана недвижимость, которой пользуется Тищенко.
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Как рассказали журналисты, Александр Ситак совместно с женой Тищенко Аллой Барановской является совладельцем ресторана "Ришелье". Кроме того после прихода в Верховную Раду Тищенко переписал на жену весь свой бизнес.
Брат Ситака Виталий совместно с Барановской владеет рестораном "Велюр". Также квартира в Киеве, где живет Тищенко с семьей, принадлежит Виталию Ситаку. Кроме того, нардеп часто бывает в доме в столице, который по документам также принадлежит Ситаку.
Однако депутат не прокомментировал журналистам работу его партнера, поскольку даже не дослушал вопрос - ему якобы внезапно позвонили.
Помимо Ситака, у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником значится Юлия Загинай. А вообщем на общественных началах у "слуги" числятся 9 помощников.
Напомним, весной нардеп Тищенко отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской. По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.
Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка. По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.
Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.