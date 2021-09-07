В частности, речь пойдет о завершении земельной реформы и децентрализации

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко назвал основные направления работы парламента на новой сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"В целом, чему бы мы хотели посвятить всю эту сессию, - это продолжение наших фундаментальных реформ, завершение земельной реформы. Законопроект о возмещении кредитов... Это, конечно, децентрализация, внесение проекта изменений в Конституцию. Будем просить президента через Конгресс местных региональных властей согласовать этот текст окончательно с самоуправлением", - отметил Корниенко.

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Также он отметил необходимость рассмотрения законопроекта о накопительной пенсионной системе, в отношении которой, по его словам, ожидается "серьезная дискуссия".

"Много планов, деолигархизация... Есть планы по продолжению наших реформ в оборонной сфере. Законопроект о Службе безопасности на этой сессии надо принять. И еще пакет других мер по нашему продвижению в реинтеграции в НАТО", - сказал депутат.

Кроме того, Корниенко призвал включить в повестку дня два законопроекта, которые касаются банковской реформы, а также отчет о работе временной следственной комиссии по деятельности "Укрзализныци".

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Автор: Таня Поляковская