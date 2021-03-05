Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру Зеленскому и лидеру «УДАРа» Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии.

По данным КМИС, Владимиру Зеленскому доверяют 39,5%, Виталию Кличко – 33,8% украинцев.

С. Притуле доверяют 31,6% опрошенных, В. Гройсману – 31%, Д. Разумкову – 28,3%, Ю.Тимошенко – 26,3%, Ю. Бойко – 24,6%, О. Ляшко – 23,2%, И. Смешко – 22,4% и П. Порошенко – 21,9%.

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%, отмечают в КМИС.

Всеукраинский опрос общественного мнения проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

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Автор: УНИАН