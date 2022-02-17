Выступление может состояться на одной из ближайших пленарных сессий.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на сессии Европейского парламента.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщается на сайте ОП.

Он провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, во время которого речь шла, в частности, о слушаниях в Европейском парламенте по ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что Жовква назвал их проведение "своевременным и очень важным", а также от имени главы государства поблагодарил за приглашение Владимира Зеленского выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент одобрил экстренную программу макрофинансовой помощи Украине для поддержания ее экономической и финансовой стабильности в условиях эскалации со стороны России.

В начале года Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. В феврале предложение Еврокомиссии одобрили послы стран Евросоюза.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, в целом Украина планирует получить кредитов минимум на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

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