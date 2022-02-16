Программу поддержки Украины одобрили почти 600 евродепутатов.

Европейский парламент одобрил экстренную программу макрофинансовой помощи Украине для поддержания ее экономической и финансовой стабильности в условиях эскалации со стороны России.

Как сообщает Deutsche Welle за нее на пленарном заседании в Страсбурге сегодня проголосовали 598 евродепутатов, 55 высказались против, еще 41 – воздержался.

Отмечается, что для вступления в силу этой программы за нее еще должен проголосовать Совет ЕС.

Напомним, 24 января Европейская комиссия объявила о новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро.

Ранее стало известно, что первый транш помощи Украине ЕС начислит при условии выполнения программы МВФ.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма говорил, что для стабилизации финансовой системы Украина планирует получить кредитов на минимум 3 миллиарда долларов.

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