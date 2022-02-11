Выдача первых 600 млн будет возможна при условии удовлетворительного выполнения программы с МВФ.

Послы стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 миллиарда евро дополнительной макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европейского Союза.

"Послы ЕС сегодня поддержали предложение Комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро дополнительной макрофинансовой помощи. Нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Когда Украина получит деньги по кредиту

Выдача первого транша при условии удовлетворительного выполнения программы МВФ произойдет быстро после одобрения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании относительно конкретных мер структурной политики, которая будет согласована между Европейской комиссией от имени ЕС и Украины.

Выдача второго транша будет связана с непрерывным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, вероятно, будет сосредоточен на ограниченном количестве совершенных краткосрочных политических действий в самых неотложных приоритетных сферах, таких как усиление экономической устойчивости, стабильности управления и верховенства права и энергетики.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, Украина планирует получить кредитов минимум на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

Вас также могут заинтересовать новости: