Президент надеется, что в законе о возобновлении работы ВККС не спрятали юридических "мин".

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего поступления на подпись закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Наконец принят законопроект для возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, что никому не удалось спрятать в законопроекте юридические «мины» или исказить его смысл "поправочный спамом", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ВККС "должна быть и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно - они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было не раз в течение последних 30 лет", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить, что их время уже истекло.

"Как можно скорее ожидаю поступления на подпись", - подытожил Зеленский.

Возобновление работы ВККС

Сегодня, 29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Законом предусмотрено, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Ранее Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рассмотрела законопроект №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия, поданный президентом Украины, и подготовила срочное заключение. Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия. В ВК одобряют, что законопроектом предусмотрено создание Этического совета. В его состав должны войти трое действующих судей или судей в отставке, назначенных Советом судей, а также трое членов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.

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Автор: Антонина Доломанжи