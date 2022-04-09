Президент подчеркнул, что бои на юге и востоке стране будут тяжелыми, но Украина верит в свою победу.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова бороться и пока готова параллельно вести диалог с Россией.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

"Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, мы видим подготовку к важному, как говорят решающему бою на востоке нашего государства. Мне сложно сказать и я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем", - отметил президент.

По его словам, параллельно на востоке и юге Украины продолжается накопление оккупационных войск.

Враг стягивает большое количество войск, техники и вооруженных людей, которые "собираются оккупировать еще одну часть наших территорий".

"Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока... Пока мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.

Ранее сегодня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, отметил он, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.