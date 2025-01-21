По его словам, каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

В понедельник Сенат проголосовал за утверждение Марко Рубио на пост нового государственного секретаря. Как пишет CNN, после голосования он сделал первые заявления о войне в Украине.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, как президент говорил о том, что он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это тоже будет непросто", - сказал Рубио.

Новый госсекретарь США заявил, что не может назвать сроки окончания войны между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждой стороне придется "кое-что" уступить. По его словам, это является естественной частью урегулирования любого конфликта.

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"Я не могу определить временные рамки, кроме как сказать, что в любом случае, чтобы положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет от чего-то отказаться", - отметил он.

При этом Рубио не стал уточнять, в чем конкретно будет заключаться уступка Украины.

"Мы не собираемся забегать вперед, говоря о переговорах, и о том, что переговоры такого уровня, с такими ставками, лучше всего вести дипломатическим путем, а не на публичных площадках. И очевидно, что вовлеченные стороны, как россияне, так и украинцы, должны будут принять окончательные решения о том, на что они согласились", - сказал Рубио.

Отвечая на вопрос, как скоро может начаться прекращение огня в Украине, Рубио сказал, что это будет главным приоритетом Дональда Трампа, и "некоторый основы уже заложены":

"Это будет главным приоритетом президента, так что это произойдет почти сразу. На самом деле, кое-что из этого уже началось. Есть надежда, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и он должен закончиться".

Рубио также назвал Россию "агрессором".

"Россия - агрессор в этом конфликте, но эта война должна закончиться. И, в конечном счете, в этом заключается сложность внешней политики", - сказал он.

Трамп об Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп в своей речи после инаугурации не упомянул войну в Украине. однако позже во время общения с журналистами в Овальном кабинете он пообещал завершить войну "как можно быстрее".

Он также заявил, что планирует встретиться с Путиным после того, как будут организованы переговоры. При этом, по его словам, "процесс уже идёт".

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