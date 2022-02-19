Выступление президента посвящено напряженной ситуации на границе с РФ.

Президент Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

В Мюнхен глава государства прибыл сегодня утром и уже успел встретиться с британским премьером Борисом Джонсоном. "Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем", - подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента ранее сообщили, что в Мюнхене у него запланированы ряд международных встреч. На Банковой также сообщили, что сегодня президент вернется в Киев.

Ранее президент США Джо Байден высказал мнение, должен ли Владимир Зеленский покидать Украину на фоне российской угрозы для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. "Принятие этого решения зависит от него", - отметил Байден.

Он добавил, что много раз разговаривал с Зеленским. "С целью поиска дипломатического решения это, наверное, мудрый выбор. Но это его решение", - сказал Байден.

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