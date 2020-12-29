Этим решением предусматривается создание Межведомственной комиссии в сфере национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №589/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря 2020 года "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно решению СНБО, с целью совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении научных исследований, в производстве, реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также с целью ускорения перехода Украины на инновационную модель развития, решено образовать Межведомственную комиссию по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

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Отмечается, что секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект Положения о Межведомственной комиссии.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Европейской экономической комиссии ООН по результатам субрегионального обзора инновационных систем шести стран Восточной Европы и Кавказа, власти Украины должны разработать трехлетний план действий по развитию инноваций в стране, а также создать механизмы и инструменты для реализаций общегосударственной стратегии развития инноваций.

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Автор: Павел Степанец