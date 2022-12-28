Президент Украины также рассказал французскому министру о ситуации по безопасности на фронте и оборонных потребностях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню обсудили дальнейшие шаги для усиления обороноспособности Украины при французской поддержке.

"Провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Рассказал о ситуации по безопасности на фронте и оборонных потребностях Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - сообщил Зеленский в Telegram.

Президент поблагодарил Францию за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей Сил обороны.

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Военная помощь от Франции: детали

20 ноября Лекорню заявил, что Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба. Он добавил, что Франция уже осуществила поставки вооружений Украине на сумму 550 млн евро.

1 декабря президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении пообещали предоставить Украине системы ПВО и оборудование, необходимое для ремонта энергообъектов, поврежденных в результате вражеских атак.

20 декабря Макрон заявил, что Франция в первом квартале 2023 года планирует отправить в Украину новые 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar и другую оборонную помощь.