Не все депутаты поддержали возможную отставку главы парламента.

Стали известны некоторые подробности обсуждения отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента между президентом Владимиром Зеленский и "слугами народа" в Трускавце.

По данным источников НВ, произошла словесная перепалка Зеленского с рядом депутатов, которые не поддерживают отставку спикера. В частности, таковыми, по данным СМИ, являются нардепы Нелли Яковлева и Василий Мокан. Первая якобы сказала Зеленскому о пройденном с Разумковым "жизненном пути длинною в 10 лет", назвав главу ВР порядочным человеком. В ответ Зеленский заявил, что она стала нардепом благодаря не Разумкову, а ему.

"После чего, Яковлева уже ничего не сказала", - передает издание слова собеседника.

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Мокан напомнил исключение из фракции нардепа Дубинского, когда ему дали возможность высказать свою позицию депутатам. Разумкова, говорит он, этого лишили. Президент парировал тем, что мог пойти комментировать конфликт со спикером на телевидении, но не хотел так делать, в отличие от Разумкова.

"Поэтому, теперь говорю я", - сказал Зеленский и диалог закончился.

Отставка Разумкова - что было раньше

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в" Слуге народа " заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей.

Вопрос возможной отставки Разумкова 2 октября также прокомментировал президент Владимир Зеленский. В этот день он побывал на заседании "слуг" в Трускавце.

Автор: Юрий Годован