Интрига 'Мисс Мира 2026' раскрыта: кто победил и чем отличилась Украина (фото)

За почетный титул соревновались 111 участниц со всего мира.

На международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2026" во Вьетнаме победила представительница Доминиканской Республики Джохерри Моле.

"Новая "Мисс Мира" - из Доминиканской Республики! Поздравляем, Джохерри Моле! Также горячо поздравляем обладательницу титула первой вице-мисс Элизабет Р. Алаберн из Испании и вторую вице-мисс Танусия Четти из Малайзии", - говорится в официальном сообщении в Instagram-аккаунте конкурса.

Известно, что за почетный титул соревновались 111 участниц со всего мира.

Видео дня

Новая "Мисс Мира": кто такая Джохерри Моле

Джохерри Моле Домингес 24 года, ее рост составляет 1,75 метра. Она строит карьеру сразу в нескольких сферах: работает профессиональной моделью, преподает литературу и общественные науки, а также занимается журналистикой. Мола получила степень бакалавра по управлению и администрированию бизнеса в Ибероамериканском университете.

До победы в "Мисс мира" она также работала корреспондентом программы Ventana a Quisqueya на Univision New York. В своих репортажах Мола освещала темы, связанные с культурой Доминиканской Республики, социальными проблемами и жизнью местных сообществ.

"Мисс Мира 2026": чем отличилась Украина

Украину на конкурсе достойно представила Валерия Лисовская. В этом году украинка вошла в топ-20 участниц конкурса, а также в топ-5 представительниц Европы.

"Мисс Украина 2025 Валерия Лисовская в TOP 5 EUROPE на "Мисс Мира 2026". Достойный результат на международной арене и еще один повод гордиться Украиной! Поздравляем Валерию с достойным представлением Украины среди лучших участниц Европы", - говорится в сообщении на официальной странице конкурса Мисс Украина в Instagram.

В финале конкурса Валерия Лисовская появилась в эффектном вечернем образе с особым символическим смыслом. Платье получило название "Сияние Несокрушимости" и было создано украинским ателье LADY MILLION studio.

Напомним, ранее УНИАН писал, что было названо имя новой "Мисс Вселенная Украина".

Вас также могут заинтересовать новости: