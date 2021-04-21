Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выразил обеспокоенность из-за неравного распределения вакцин в мире.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства поблагодарил генсека ООН за его усилия в преодолении вызовов, вызванных пандемией COVID-19.
Стороны обменялись мнениями по поводу инициативы Гутерриша по разработке под эгидой «Группы двадцати» глобального плана вакцинации.
«Комплексная вакцинация - единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неравный. Однако хочу подчеркнуть и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса», - отметил Зеленский.
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Вакцинация в Украине
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
- С начала прививочной кампании от коронавируса привиты 477 тыс. 833 человека.
- 20 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.
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