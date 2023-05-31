Президент Владимир Зеленский посетил Одесскую область. Во время визита президент представил нового главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и провел совещание с военными и силовиками.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области", - сообщил президент.
Глава государства подчеркнул, что Одесская область - это приоритетный регион государства.
По его словам, во время совещания ее участники обсудили восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования.
Кроме того, на совещании затронули тему перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных.
Зеленский также отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.
В пресс-службе ОП уточнили, что во время совещания президент также заслушал доклады командующего ОСУВ "Одесса" Эдуарда Москалева об оперативной обстановке в зоне ответственности ОК "Юг" и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.
В то же время, командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа проинформировал об актуальной ситуации в зоне ответственности ВМС.
Зеленский также заслушал информацию соответствующих руководителей о состоянии обеспечения жизнедеятельности Одесской области и города Одессы, оперативной и криминогенной обстановке в регионе.
Назначение главы Одесской ОВА
Одесской ОВА несколько месяцев была без руководителя после увольнения с должности предыдущего главы Максима Марченко.
30 мая постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о назначение на эту должность Олега кипера, который до этого возглавлял киевскую городскую прокуратуру.
"Думаю, что вы с точки зрения вашего опыта прекрасно понимаете свои задачи. Это координация всех институтов в военное время. Особенно-всех органов власти, правоохранительных органов, местной власти. Очень важно контактировать с нашими военными, командующими", - сказал Зеленский, представляя кипера.
Он подчеркнул, что отдельным приоритетом является безопасность на море, потому что необходимо обеспечить работу зернового коридора, который является фундаментальным для экономики Украины.