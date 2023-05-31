На совещании обсудили восстановление энергетической инфраструктуры региона и перезапуск ключевых предприятий.

Президент Владимир Зеленский посетил Одесскую область. Во время визита президент представил нового главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и провел совещание с военными и силовиками.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что Одесская область - это приоритетный регион государства.

По его словам, во время совещания ее участники обсудили восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования.

Кроме того, на совещании затронули тему перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных.

Зеленский также отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.

В пресс-службе ОП уточнили, что во время совещания президент также заслушал доклады командующего ОСУВ "Одесса" Эдуарда Москалева об оперативной обстановке в зоне ответственности ОК "Юг" и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

В то же время, командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа проинформировал об актуальной ситуации в зоне ответственности ВМС.

Зеленский также заслушал информацию соответствующих руководителей о состоянии обеспечения жизнедеятельности Одесской области и города Одессы, оперативной и криминогенной обстановке в регионе.

Назначение главы Одесской ОВА

Одесской ОВА несколько месяцев была без руководителя после увольнения с должности предыдущего главы Максима Марченко.

30 мая постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о назначение на эту должность Олега кипера, который до этого возглавлял киевскую городскую прокуратуру.

"Думаю, что вы с точки зрения вашего опыта прекрасно понимаете свои задачи. Это координация всех институтов в военное время. Особенно-всех органов власти, правоохранительных органов, местной власти. Очень важно контактировать с нашими военными, командующими", - сказал Зеленский, представляя кипера.

Он подчеркнул, что отдельным приоритетом является безопасность на море, потому что необходимо обеспечить работу зернового коридора, который является фундаментальным для экономики Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: