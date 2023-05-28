Ожидается, что в мирном саммите примут участие десятки государств демократического мира.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл детали предстоящего саммита мира. Он напомнил, что основа переговоров - украинская "формула мира".

Политик указал на важность формального закрепления украинского сценария окончания войны, что позволит не допустить появления других "мирных планов", которые будут размывать единственный правильный пути к прекращению агрессии России. По словам Подоляка, именно с этой целью Украина инициирует проведение саммита мира в июле.

Советник главы ОП подчеркнул, что украинская формула мира – это основа запланированных мирных переговоров, а участники саммита смогут дополнить ее своими идеями. Однако ключевым моментом формулы, подчеркнул он, является первый пункт – выход Российской Федерации со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.

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"Сегодня лидеры мировой демократии как никогда едины в понимании природы войны, позиции России и правильного пути прекращения войны. Мы понимаем, какие инструменты для этого нужны: оружие, правовой механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, репарации и восстановления, открытый обмен пленными и возвращение депортированных граждан. Главное – военное поражение России и непременное возвращение нам оккупированных территорий", - рассказал Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica, которое опубликовал Офис президента.

По его словам, сейчас над проведением мирного саммита работают представители Украины, стран G7 и Северной Европы. В то же время, круг участников постепенно расширяется, поэтому ожидается участие десятков государств демократического мира.

Как уточнил советник руководителя ОП, присоединиться могут все страны, заинтересованные в возвращении мира к справедливым глобальным правилам, к международному праву и уважению суверенитета государств.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участником предстоящего мирного саммита, Подоляк заметил: "А какой смысл куда-то приглашать россиян после того, как они умышленно нападают на другую страну, умышленно нарушают международное право, умышленно обстреливают мирное население ракетами?".

По его мнению, россияне абсолютно не готовы признавать свою причастность к крупномасштабному преступлению и используют любую международную площадку исключительно для распространения своей ненависти.

Саммит мира - что известно

Саммит мира запланирован на июль в этом году. На нем будут обсуждать украинскую формулу мира, которая состоит из 10 последовательных шагов для завершения войны.

Сейчас продолжаются консультации по месту его проведения. В частности, одним из вариантов называют штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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