Одесская область была без начальника администрации более двух месяцев.

Руководителем Одесской областной военной администрации назначен Олег Кипер. Сейчас он возглавляет прокуратуру Киева.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации", – заявил Мельничук.

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Отметим, что Одесская область была без начальника администрации более двух месяцев. До этого ее возглавлял Максим Марченко.

Кто такой Олег Кипер

Согласно информации из открытых источников, Олег Кипер, 1980 года рождения – уроженец Одесской области.

Работал следователем Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, занимал должность в отделе Генеральной прокуратуры, был начальником управления прокуратуры Ивано-Франковской области и тому подобное. Во времена Януковича был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

24 октября 2014 года Кипер был люстрирован, но 11 сентября 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, назвав люстрацию безосновательной. Также суд обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции и выплатить ему 805 тыс. грн за "вынужденные прогулы".

С 9 июня 2020-го – заместитель прокурора Киева, а с 27 июля — прокурор Киева.

Кроме того, известно, что Кипер участвовал в шоу "Битва за новый нос" в 2020 году.

Кадровые изменения в Одесской ОВА

Напомним, 1 марта 2022 года президент Владимир Зеленский назначил главой Одесской ОВА полковника ВСУ Максима Марченко, сменившего на этом посту Сергея Гриневецкого.

Марченко – участник российско-украинской войны, был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады и тому подобное.

14 марта 2023 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение сразу трех глав областных государственных администраций: Сергея Гайдая – с должности главы Луганской ОВА, Максима Марченко – с должности главы Одесской ОВА, Сергея Гамалия – Хмельницкой ОВА.

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