Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина в кафе

Такое решение сегодня принял Хмельницкий городской районный суд.

Производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение им карантина в кафе приостановили, поскольку глава государства является неприкосновенным лицом, согласно Конституции.

Такое решение сегодня принял Хмельницкий городской районный суд.

В то же время судьи обратятся в Верховный суд с просьбой разъяснить, можно ли привлечь президента к административной ответственности.

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Как сообщал УНИАН, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности руководителем ОП Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Семчишиным.

«Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», - сообщила пресс-служба. «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кофейни выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», - говорится в Instagram Зеленского под аналогичным фото из того кафе.

По состоянию на 3 июня правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и сопровождавшими его чиновниками во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечении их к ответственности.

10 июня Нацполиция сообщила, что составила админпротоколы на президента Украины Зеленского, руководителя Офиса президента Ермака, его первого заместителя Трофимова, главного государственного санитарного врача Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Кабинета и Хмельницкого городского голову Симчишина, которые вопреки карантинным ограничениям посетили кафе в Хмельницком.

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