При этом украинский президент призвал к более быстрому принятию решений по противодействию российской агрессии.

Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление зимы замедлило прогресс в войне против РФ.

"Война - это не хорошо, а в зимнее время она замедляется. Устают все - природа, люди, и, слава богу, враг тоже", - сказал он. Украинский президент также рассказал о ежедневных боях на Донбассе и о том, что прогресс замедлился, но добавил, что украинцы сильны и сплочены против вторжения России, передает CNN.

"Мы стоим твердо, решительно. Я благодарен всем нашим воинам, живым и тем, кого мы потеряли, за их храбрость", - сказал он. "Это действительно тяжело, но мы также сильны внутри нации ... Мы едины, мы организованы, потому что мы мотивированы. Не мы начали войну, но мы должны ее закончить", - подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил западных союзников за их военную и экономическую поддержку и сказал, что дальнейшая помощь обеспечит победу Украины в этой войне.

При этом украинский президент призвал к более быстрому принятию решений по противодействию российской агрессии.

"Тирания опережает демократию. РФ понадобилось менее одной секунды, чтобы начать войну. ... Время, которое свободный мир использует для размышлений, используется террористическим государством для убийства. Украина и ее союзники сопротивляются ему почти целую вечность. Год, этот период доказал, что все наши оперативные действия принесли положительные результаты", - сказал он.

Зеленский указал, что "мир колебался", когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, а затем, когда она попыталась вторгнуться на территорию всей страны в феврале 2022 года.

"Мир не должен колебаться ни сегодня, ни когда-либо", - сказал он, добавив, что "мир должен действовать быстрее, чем Россия делает свои новые шаги".

"Снабжение Украины системами ПВО должно опережать следующие ракетные удары России… Восстановление безопасности и мира в Украине должно опережать нападения России на безопасность и мир в других странах", - заявил Зеленский.

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