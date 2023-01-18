Евродепутаты предупреждают, что все диктаторы мира смотрят, чем закончится война в Украине.

Европарламент призвал канцлера Германии Олафа Шольца немедленно передать Украине танки Leopard 2, системы ПВО "следующего поколения" и другие современные вооружения. Такой призыв содержится в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Общей политики безопасности и обороны ЕС", утвержденном сегодня.

"Депутаты Европарламента призывают к немедленной развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны следующего поколения, призывают канцлера Германии Шольца без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину", – сообщает пресс-служба Европарламента.

В отчете евродепутаты подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность и нуждается в неотложной военной помощи, в частности в тяжелом вооружении "для победы в войне".

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Европарламент призывает все страны ЕС увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине.

"Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене", – говорится в отчете.

Поставки танков Leopard в Украину

На прошлой неделе Польша и Финляндия выразили готовность передать Украине танки Leopard. Однако для этого требуется разрешение Германии, как производителя этих машин.

Долгое время Германия была главным противником передачи западных танков Украине, но сейчас, по данным СМИ, партнерам почти удалось убедить канцлера Шольца снять танковое эмбарго.

Украина также рассчитывает на положительный исход дебатов и надеется получить столько "Леопардов", чтобы их хватило на полноценную танковую бригаду.

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