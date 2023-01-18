По его словам, чтобы завтра сесть за стол переговоров, сегодня Украине нужно поставить как можно больше оружия.

Украина нуждается в "значительном увеличении" поставок вооружений в ключевой момент войны.

Такая поддержка является единственным путем, который способен привести к началу переговоров по урегулированию вопроса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Давосе, передает Reuters.

"Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", - сказал Столтенберг.

Напомним, министры обороны около 50 стран проведут в пятницу переговоры на немецкой авиабазе Рамштайн.

Как отметило издание, в Рамштайне внимание будет привлечено не помощи от США, а к тому, отменит ли Германия запрет на отправку своих боевых танков Leopard 2 в Украину или, хотя бы одобрит их передачу из союзных стран.

Столтенберг сохранил осторожность в этом вопросе, заявив, что консультации продолжаются, хотя и приветствовал решение Великобритании отправить танки Challenger 2 Киеву.

Помощь Великобритании Украине

14 января стало известно, что британское правительство готовится усилить поддержку Украины, "в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем".

16 января Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

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