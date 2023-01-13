Украина готовится к участию в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

Благодаря переговорам на этой неделе Украине удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия в нашей стране.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 324-го дня войны отметил, что сейчас максимальная проводится работа относительно того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн" - встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января.

"Готовимся также и к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросам безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ", - добавил глава государства.

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Предоставление оружия Украине от партнеров: последние новости

Правительство Германии примет окончательное решение о том, начинать поставку танков "Леопард" в Украину уже на следующей неделе. Об этом осведомленные источники сообщили в комментарии американскому изданию Bloomberg.

Правительство Италии одобрило решение поставить в Украину батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP / T, разговоры о котором шли несколько месяцев.

Правительство Британии в понедельник объявит о передаче Украине тяжелых танков собственного производства, пишет The Guardian, ссылаясь на источники в Украине.

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