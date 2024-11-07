Причиной стали активы РФ, которые заморожены в странах Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европу на фоне разговоров о возможном отказе победителя президентской гонки в США Дональда Трампа поддерживать Украину.

"Сейчас есть 300 млрд долларов замороженных российских активов. 300 млрд долларов. Украину они разрушили, по оценкам международных институций, где-то на около 800 млрд... Замороженных активов на 300 млрд. Все говорят: что вы будете делать, если Трамп не будет вас финансово поддерживать? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю: а можно нам взять 300 млрд, которые принадлежат нам? Можно, мы возьмем 300 млрд, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы будем сами решать, что будем с этими деньгами делать? Можно, никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги? Можно нам их отдать", – подчеркнул Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

По его словам, за эти деньги можно было бы купить квартиры украинцам, которые потеряли жилье и вынуждены были выехать за границу.

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"Можно нам просто передать деньги российских убийц и олигархов, которые уже заморожены, очень конкретные... И не надо сейчас говорить об Америке. Не надо, все эти деньги в Европе. Можно просто смотреть на Америку, а быть сильной Европой, принимать сильные решения? И дать нам эти деньги, а мы их все равно оставим в Европе, потому что купим оружие здесь в Европе, в Америке. Также потратим на свое более быстрое и дешевое производство оружия в Украине", – продолжил Зеленский.

Он убежден, что это решение к вопросу, будет кто-то финансировать Украину, или не будет.

Отдельно президент Украины четко дал понять, имеет ли Венгрия право выступать против предоставления оружия Украине, когда она это оружие никогда не давала:

"Что касается помощи, говорить о военной помощи оружием Украине имеет право та страна, которая это давала. Венгрия помогала нам гуманитарно... Но давайте быть честными относительно помощи оружием – Венгрия нам не помогала".

Кроме того, Украина не получила всю помощь, на которую рассчитывала после соответствующего голосования в Конгрессе США. Не были получены все пакеты поддержки, а поступление помощи было растянуто во времени.

К тому же, Украина не могла использовать все оружие, которое находилось на территории Украины, чтобы бить по врагу. Были ограничения на применение вооружения по российским военным и нефтяным целям.

"Что касается санкций? Я сегодня разговаривал с партнерами на саммите и приводил пример теневого флота Российской Федерации, который идет водами стран Европейского Союза, стран НАТО, и российский теневой флот зарабатывает 11-12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев, а потом еще 12 месяцев и все эти деньги сравните с тем, сколько Украина получила помощи... Но только один теневой флот Российской Федерации, на который не были наложены санкции, заработал за почти 3 года войны больше, чем вся помощь всего мира для Украины в этой войне. Только этот флот", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что санкции не полностью сработали против российской банковской системы, потому что не все банки РФ попали под санкции. Кроме того, не на все российские энергоресурсы наложены санкции, и именно поэтому не сработало снижение цены на энергоресурсы РФ.

Помощь Украине: другие новости

Южная Корея готова изменить позицию по поставкам оружия в Украину. Страна не поставляет вооружение воюющим государствам. Но президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что Сеул "не исключает" прямых поставок оружия в Украину.

Тем временем администрация Байдена после победы на выборах Дональда Трампа готовится предоставить Украине помощь на 6 млрд долларов. Сделать это хотят до инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Что касается замороженных активов РФ, то в октябре 2024 года страны Большой семерки достигли соглашения о предоставлении Украине кредита на 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка.

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