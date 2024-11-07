На сегодня Венгрия не проявила документально засвидетельствовать поддержку интеграции Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия не подписали двусторонний документ из-за отказа Венгрии зафиксировать документально поддержку интеграции Украины в Североатлантический договор (НАТО). Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Глава государства отметил, что очень заинтересован, чтобы у Украины и Венгрии были настоящие тесные, дружеские, продуктивные и проактивные отношения.

"Я за это выступаю. Я считаю, что наши общества уважают друг друга. Я очень благодарен за многие вещи. Исторически и геополитически для нас это важно", - сказал Зеленский.

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В то же время, по словам президента Украины, ранее с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном было договорено, команды обеих стран будут работать над двусторонним документом. Зеленский сказал:

"Безусловно для нас важна чистота в договоренностях. Есть вопросы по меньшинствам и, я считаю, мы много всего сделали. Есть выводы Европейской комиссии и замечаний по этому вопросу нет. Мы уважаем венгерское меньшинство в Украине".

По его словам, в Украине очень много меньшинств разных национальностей и их всех надо уважать.

"Они все для нас равные граждане Украины. Для нас важно поддерживать их идентичность", - заявил президент.

При этом, он добавил, что двусторонний документ, который готовился к подписанию, содержит не только то, что хочет одна сторона, а то, что важно для безопасности настоящего и будущего обеих сторон.

"Для нас важна поддержка Украины в ЕС. Для нас важна поддержка Украины Венгрией в НАТО. В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул Зеленский.

Блокирование Венгрией решений по Украине

Как сообщал УНИАН, на протяжении многих лет Венгрия в рамках НАТО постоянно блокировала различные инициативы, связанные с Украиной.

В июне 2024 года стало известно, что Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне.

В октябре 2024 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украину примут в НАТО, это может спровоцировать Третью Мировую войну из-за статьи о коллективной обороне.

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