Зеленский и Гуттериш обсудили ситуацию по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выразил поддержку его призыву соблюдать глобальный режим прекращения огня из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

«Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19», - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года. Также он проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что инициатива «Крымской платформы», которую Украина официально начнет проведением саммита в августе, вернет вопрос Крыма на международную повестку дня, запустит процесс деоккупации полуострова и станет практическим механизмом для защиты прав человека в Крыму уже сейчас.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Что этому предшествовало

В 2020 году генсек ООН Гутерриш призвал установить немедленный глобальный режим прекращения огня в связи с пандемией COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко