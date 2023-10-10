Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент, и чья поддержка со временем только растет", - отметил президент.
Как подчеркнул Зеленский, он будет рад видеть президента Румынии Клауса Йоханниса, потому что у Украины и Румынии большой спектр тем для переговоров.
"Прежде всего Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также - за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", - сообщил Зеленский.
По его словам, сегодня будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общая архитектура безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.
"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - заявил глава государства.
Российские удары по приграничью
Как сообщал УНИАН, Зеленский посетит Румынию на фоне российских ударов по приграничью. За последние недели российские дроны или их обломки несколько раз падали в Румынии.