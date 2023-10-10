Президенты Украины и Румынии обсудят в Бухаресте широкий круг тем.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент, и чья поддержка со временем только растет", - отметил президент.

Как подчеркнул Зеленский, он будет рад видеть президента Румынии Клауса Йоханниса, потому что у Украины и Румынии большой спектр тем для переговоров.

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"Прежде всего Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также - за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", - сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общая архитектура безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.

"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - заявил глава государства.

Российские удары по приграничью

Как сообщал УНИАН, Зеленский посетит Румынию на фоне российских ударов по приграничью. За последние недели российские дроны или их обломки несколько раз падали в Румынии.

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