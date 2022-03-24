Зеленский говорит, что для него большая честь быть президентом таких людей, как в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей повседневной жизни во время войны.

Так, в интервью la Repubblica глава государства рассказал, сколько часов он спит и как часто разговаривает со своей семьей.

"Я всегда спал не очень много – привык к такому режиму, это не проблема. А вот общения с семьей хотелось бы больше, это правда. Но так обязательно будет", - сказал Зеленский.

Он напомнил, как после победы на президентских выборах в своей инаугурационной речи сказал гражданам Украины – "Каждый из нас президент".

"Имея в виду, что все мы равны и на всех нас – ответственность за будущее нашей страны. Сегодня каждый из нас – защитник своей земли, своего государства и нашего общего будущего. Я горжусь гражданами Украины – военными и гражданскими, волонтерами, медиками, учителями, водителями, нашими детьми, которые вынуждены переживать эти страдания... Для меня – большая честь быть президентом таких людей", - сказал глава Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал россиян спасать своих сыновей от войны и рассказывать правду о войне России против Украины.

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