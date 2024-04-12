Он отмечает, что еще больше стал любить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что посоветовал бы себе нынешнему тот Зеленский, который баллотировался в президенты в 2019 году, и наоборот.

Об этом он сказал во время встречи со студентами черновицких университетов, отвечая на вопросы украинцев. Зеленский подчеркнул, что ценности у него неизменны.

"Во-первых, уважать время. Во-вторых... В принципе, ценности у меня неизменны. И я не думаю, что война в этом смысле меня как-то изменила", - отметил Зеленский.

Он добавил, что еще больше стал любить Украину.

"Раньше, когда я объездил весь мир, до этой работы, я всегда со всеми спорил, говорил: "Поверьте, в Украине лучше". С кем бы я ни общался. А теперь я уже не говорю "поверьте". Я знаю, что это так. И теперь все лидеры мира, видя, как мы боремся, знают, что это такая большая страна", - сказал президент.

Зеленский рассказал о жизни детей и семьи

Ранее Зеленский откровенно рассказал о жизни своих детей во время войны. По его словам, 11-летний сын Кирилл часто спрашивает о том, когда закончится война. В интервью Bild президент поделился подробностями личного общения с детьми. Он отметил, что каждый раз во время разговора с сыном ему сложно. Причиной этому является то, что он не может пообещать быстрого завершения войны или прекращения постоянных обстрелов украинских городов.

Зеленский также рассказал, что во время полномасштабного вторжения его дети находятся в Украине. Они не выезжали за границу, как и большинство украинцев, несмотря на постоянные обстрелы россиян.

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