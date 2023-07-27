Также на заседании обсудили ситуацию на фронте и вопросы обороны.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июля, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одной из тем стала продолжающаяся сейчас проверка военкомов.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении. Президент отметил, что заседание Ставки состоялось утром. На нем рассмотрели ключевые вопросы нашей обороны, защиты нашего неба и наших городов.

"Доклады по ситуации на фронте и проверяем "военкомов". Думаю, реакцию государства на злоупотребления "военкомов" вы видите", – сказал Зеленский.

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Проверка военкомов в Украине

После громкого дела с задержанием бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова Зеленский заявил поручил провести проверку военкомов. Предварительные результаты он назвал неутешительными и заверил, что правоохранительные органы будут действовать согласно закону, и общество будет знать о ситуации.

Скандал вспыхнул не только вокруг экс-главы Одесского ТЦК. В Донецкой области полицейский и руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки за взятки помогали мужчинам уклоняться от военной службы.

В то же время в Полтавской области на получении 4 тысяч долларов задержали начальника хирургического кабинета одной из воинских частей.

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