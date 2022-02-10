Глава Украинского государства поблагодарил за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и стойкости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Глава Украинского государства поблагодарил за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и стойкости Украины.

Владимир Зеленский отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина–Польша–Великобритания.

Собеседники также уделили внимание путям реализации основных внешнеполитических приоритетов нашего государства – курса на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей относительно разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Совет министров Республики принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества из средств польских Вооруженных сил. Транспортировку военной техники в Украину подготовит инспекция обеспечения ВС. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

1 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве заявил, что Польша готова предоставить Украине несколько десятков тысяч снарядов, артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, дроны и вооружения другого вида. Но о том, когда конкретно это произойдет, он не сообщил.