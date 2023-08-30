Владимир Зеленский "завалил" президента США длинным списком требований и этим разозлил Байдена.

Американский журналист и писатель Франклин Фойер готовится издать книгу "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки". Публицист вспомнил в книге эпизод, который случился еще до начала полномасштабного вторжения России - визит Владимира Зеленского в Белый дом.

The Guardian получили экземпляр книги и там упоминается, что Джо Байден был в ярости, когда услышал от президента Украины агрессивные требования принять Киев в НАТО.

Зеленский долго добивался встречи в Белом доме. Дональд Трамп отказал ему, поскольку тот не захотел помогать копать компромат на политических оппонентов тогдашнего президента США, среди которых был и Байден. Фойер утверждает, что Зеленский вынашивал "старые обиды после этого случая".

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Автор также отмечает, что президент Украины считал Байдена слабым, особенно из-за его решения в начале 2021 года отменить санкции против российской компании, которая строила "Северный поток-2".

Байден согласился на встречу с Зеленским, но "не был высокого мнения о нем", - пишет Фойер.

Официальная стенограмма выступления Байдена и Зеленского перед журналистами перед их встречей в Овальном кабинете 1 сентября содержит декларации о взаимном уважении и общих политических целях. Но, по словам Фойера, как только встреча началась, Зеленский "казалось, забыл о сомнениях Байдена" и "почти намеренно не обращал внимания на моральный кодекс Байдена".

Байден ожидал выражения благодарности за поддержку США, - пишет Фойер. Зеленский "переполнил свои тезисы длинным списком требований". Главная из них: "ему нужно вступить в НАТО".

Байдену тогда было 78 лет. Зеленскому - 43. По словам Фойера, старший президент "пытался передать мудрость, которая могла бы умерить пыл младшего". В частности, он отметил, что в то время не было достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО.

Россия разжигала боевые действия в Украине с 2014 года и, по мнению многих, готовила полномасштабное вторжение.

"Разочарование Зеленского омрачило его способность к логике. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что эта организация, по сути, является историческим пережитком, значение которого уменьшается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО. Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это разозлило Байдена", - пишет Фойер.

Визиты Зеленского в США

Напомним, первый визит Владимира Зеленского был в Белый дом в сентябре 2021 года.

В следующий раз украинский президент посетил Белый дом в декабре 2022 года.

А 20 февраля 2023 года с секретным визитом в Киев прибыл Байден.

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