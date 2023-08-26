Фотография стала настоящим мемом, ведь до этого ни один из президентов не имел фотографии в офисе полиции.

Президент США Джо Байден прокомментировал "тюремное" фото своего конкурента, экс-президента Дональда Трампа.

Как пишет The Hill, журналисты попросили американского лидера прокомментировать, как ему фото-мем Трампа в офисе полиции. Байден отреагировал с юмором.

"Я видел его по телевизору. Красивый парень", - сказал Байден.

"Тюремное" фото Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, в четверг бывший президент США Дональд Трамп сдался властям штата Джорджия, где против него открыто дело о вмешательстве в избирательный процесс.

Отмечается, что Трамп провел чуть более 20 минут в американском аналоге СИЗО в округе Фултон, где у него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и провели другие формальные процедуры. После этого его отпустили под залог в 200 тысяч долларов, который он внес ранее.

Трамп - первый в истории США президент, которого фотографировали для уголовного дела.

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