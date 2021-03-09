Президент подчеркнул, что по языковому вопросу должен быть проведен общественный диалог, а затем следует его подымать в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вопрос украинского языка сейчас не актуален - он полностью защищен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

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"В Конституции все четко было написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви - это те, кто хочет "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я в этом уверен и считаю, что вопрос украинского языка сейчас не актуален – он полностью защищен", - заявил он.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и неважно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально об этом надо говорить", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что по языковому вопросу должен быть проведен общественный диалог, а затем следует его подымать в парламенте.

"В Украине комфортно должно быть всем, Украина должна быть очень либеральной. В этом вопросе также - уважать украинский язык надо, и уважать всех людей тоже нам нужно", - добавил президент.

Также он отметил, что в Министерстве иностранных дел в настоящее время разрабатываются законы о нацменьшинствах Украины и о двойном гражданстве. "Это сложные вопросы и не надо о них молчать, их надо подымать", - добавил Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров