Президенты Украины и Швейцарии сегодня посетят Донбасс

Цель визита - ознакомиться с ситуацией на востоке Украины.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга сегодня посетят Донбасс.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

"Президент Зоммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивому развитию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, Зеленский и Зоммаруга начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области.

В ходе поездки Зеленский и Зоммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой облгосадминистрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

В Луганской области президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы «Большая стройка».

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что вместе с президентом Швейцарии посетят Донбасс и украинских граждан в прифронтовой зоне.

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