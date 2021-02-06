Впервые президент Украины пообщался с украинскими полярниками в режиме реального времени.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских полярников с 25-й годовщиной основания антарктической станции «Академик Вернадский».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, впервые в истории глава государства пообщался с полярниками через видеосвязь в режиме реального времени.

Зеленский использовал фирменное приветствие, похожее на официальный логотип станции в виде латинской буквы V, что означает победf.

«Спасибо за то, что вы делаете большое дело. За то, что вы делаете украинское дело в мировой истории. Я хочу вас поздравить с большим юбилеем - 25-летием основания украинской станции им. Академика Вернадского. Для меня это большая честь - вживую пообщаться с вами. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки. И мы со своей стороны хотим и будем поддерживать каждого из вас», - сказал президент.

Главе государства сообщили, что впервые происходит модернизация антарктической станции, в частности ее исследовательских возможностей.

Он поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.

Начальник 25-й украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию. Полярники рассказали о своей работе, в частности о вызовах глобального потепления.

«Мы здесь, в Антарктиде, ежедневно наглядно наблюдаем глобальное потепление. Оно здесь происходит очень быстро. А еще именно здесь, на станции «Академик Вернадский», было открыто такое угрожающее явление, как озоновая дыра. И мы здесь первыми в мире определяем, как понемногу происходит восстановление озонового слоя ... Мы очень рады, что благодаря станции «Вернадский» мы, украинцы, напрямую вовлечены в такие глобальные усилия человечества по сохранению нашей планеты», - сказал Отруба.

Президент и участники экспедиции обсудили необходимость утверждения научной программы и бюджета на ее выполнение.

Зеленский сразу пообщался о деталях с министром образования и науки Сергеем Шкарлетом, дав поручение помочь станции со всем необходимым, чтобы украинские ученые имели возможности осуществлять мировые исследования.

«Я хочу вас успокоить: программа будет», - подтвердил президент.

Также полярники попросили Зеленского о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Президент подчеркнул, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу Офису президента и правительству вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Также глава государства осмотрел экспозицию фотовыставки «Окно в Антарктиду: к 25-летию станции «Академик Вернадский». На фотографиях изображены самые знаковые события в истории станции - от ее основания 6 февраля 1996 года дов открытий полярников.

25-летие станции "Академик Вернадский"

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Автор: Тамара Отовская