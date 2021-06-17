Зеленский поздравил Беннета с назначением на должность и формированием нового правительства страны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поздравил его с назначением на должность и формированием нового правительства страны.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством", - сказал Зеленский.

В телефонном разговоре собеседники отметили успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

Зеленский пригласил Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства.

Президент проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на самый высокий уровень представительства израильской стороны.

Новая коалиция в Израиле

В новый альянс входят партии, которые имеют большие идеологические разногласия. Коалиция состоит из разных партий - от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), и до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ).

Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

Беннет заявил, что его правительство сосредоточится на областях, в которых возможно согласие, таких как экономические вопросы или пандемия коронавируса, избегая при этом более спорных вопросов.

"Никому не придется отказываться от своей идеологии, но всем придется отложить реализацию некоторых из своих мечтаний... Мы сосредоточимся на том, чего можно достичь, а не на спорах о том, чего не можем", - сказал он.

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Автор: Олег Давыгора