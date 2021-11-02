Президент Зеленский заявил, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Как сообщил в Twitter глава государства, встреча двух лидеров состоялась на полях конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

"Во время разговора... обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал он.

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Напомним, что 31 октября в шотландском городе Глазго стартовала Глобальная климатическая конференция COP26. В сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров, среди них - и Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 31 августа - 2 сентября совершил рабочий визит в США, во время которого встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Программа визита охватила ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский провел важные встречи с американскими чиновниками.

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Автор: Антонина Доломанжи