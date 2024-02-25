Президент Украины заявил, что вопрос его легитимности продвигается российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла вести диалог с россиянами. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2024".

"О чем мне с ними говорить? У них их оппозиционный политик был в тюрьме, они его убили. Не надо говорить, каким образом. Кремль его убил, и где их ответ как общества, как общественности, просто как людей? Это же их гражданин. Вы спросите у тех людей, он же их земляк. Им все равно, живут себе, обязательно будут идти на выборы, и мы обязательно будем знать результат. А учитывая нарративы, которые продвигал Кремль, у них всюду звучит 2030. Они закладывают год, к которому будет работать человек", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал информацию о том, что в мае истекает его срок на посту и после этого он якобы становится нелегитимным президентом.

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"Это не мнение западных партнеров или кого-то в Украине. Это нарратив и программа Российской Федерации. Все разведки, все понимают, что это программа русских. Все против этого, будет здесь Макрон скоро, спросите у него. Мало того, что звучит не очень весело, но многие из них называют фамилии тех, кто у нас внутри поднимает этот нарратив. Плохая идея, я к этому отношусь как к предательской идее в Украине", – добавил президент.

По его словам, это программа РФ. Есть документы, которые это подтверждают. У некоторых западных журналистов также есть эти документы, там даже указаны суммы денег, которые предусмотрены тем или иным институтам, чтобы эти темы поднимать.

Другие провокации Российской Федерации

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, в Кремле готовят операцию "Майдан-3", но она провалится. Он также сказал, что цель этой операции – поставить под сомнение процесс принятия решений в Украине.

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