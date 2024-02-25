По его словам, важно видеть как можно больше стран на борту "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский ответил, какие новые страны могут оказаться в списке друзей Украины.

Как заявил президент во время пресс-конференции 25 февраля, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста, Украина была бы рада, если бы Азербайджан поддерживал бы нас в "формуле мира".

"Мы говорили с президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым - УНИАН). Мне кажется, что он будет поддерживать нас, поскольку Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Это, во-первых, во-первых. Во-вторых, мы говорим о Глобальном Юге. Нам очень важно иметь их на борту "формулы мира" и мирного саммита. И есть государства, которые до сих пор балансируют и колеблются, в Латинской Америке, в Африке. Мы работаем над тем, чтобы они выбрали формулу мира", - сказал президент, отвечая на вопрос о "потенциальных друзьях Украины".

"Формула мира"

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. Среди них, в частности, вывод российских войск с территории Украины, прекращение боевых действий, возвращение справедливости, освобождение всех пленных и депортированных.

В январе этого года в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором, в частности, состоялась очередная встреча, посвященная "формуле мира" в видении Украины.

В Офисе президента сообщили, что по результатам встречи было предложено создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности и заняться разработкой и обеспечением принятия международного соглашения, которое призвало бы Россию к полному прекращению боевых действий и выводу войск из Украины.

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