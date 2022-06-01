Президент Украины заверил, что оружие необходимо исключительно для защиты.

Украинские военные не намерены атаковать территорию Российской Федерации реактивными системами залпового огня, которые получит от США. Данное оружие Украина будет использовать исключительно для защиты от российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

По его словам, призывы предоставить Киеву оружие большой дальности направлены на защиту территории Украины. При этом он указал, что нападать на Россию "на их земле, как они сделали с Украиной" украинские военные не намерены.

"Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их РСЗО использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские власти давно просят об отправке Вооруженным силам Украины реактивных систем залпового огня MLRS.

27 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО украинским военным.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут и РСЗО. Издание написало, что об этом могут сообщить уже на следующей неделе. А сейчас, согласно информации от Reuters, Киев и Вашингтон согласовывают условия применения американского оружия.

Позже The New York Times сообщило, что администрация Байдена якобы одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.

Позже в бывший посол США в России, международный эксперт Майкл Макфол заявил, что Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью.

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