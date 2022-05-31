Сейчас украинские военные нуждаются в дальнобойной артиллерии, чтобы получить возможность бить в тыл врага.

В США уточнили заявление президента Джо Байдена по поставкам Украине дальнобойных ракет. Накануне тот заявил, что Вашингтон не будет посылать Киеву оружие, которое "может достичь территории России".

Бывший посол США в России, международный эксперт Майкл Макфол сообщил, что именно имел в виду американский лидер.

"Уточняющие комментарии от администрации Байдена по MLRS (РСЗО - ред.) более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России", - написал он в своем Twitter.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские власти давно просят об отправке Вооруженным силам Украины реактивных систем залпового огня MLRS.

27 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО украинским военным.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут и РСЗО. Издание написало, что об этом могут сообщить уже на следующей неделе. А сейчас, согласно информации от Reuters, Киев и Вашингтон согласовывают условия применения американского оружия.

Позже The New York Times сообщило, что администрация Байдена якобы одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.