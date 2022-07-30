По словам президента, Россию необходимо признать государством-террористом.

Признание России государством-террористом нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 30 июля.

По его словам, за эти сутки наша страна получила много сигналов из разных стран, которые осуждают российский террористический акт в Еленовке.

"Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных. Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все же этого сейчас мало. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества в отношении государства-террориста. Недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?" - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что украинские дипломаты и все друзья Украины за рубежом еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех тех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.

"И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять. И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать - вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

Вас также могут заинтересовать новости: