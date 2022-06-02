В частности, санкции надо ввести против всех российских чиновников и судей, которые работают на войну против Украины, а также заморозить и конфисковать все активы подсанкционных лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чего ждет от седьмого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в парламенте Люксембурга.

"Мы с вами понимаем, что никто не сможет остаться в стороне и не пострадать, когда в мире происходит катастрофа такого масштаба, как сейчас – по вине российского государства. Это напоминает времена Второй мировой войны, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов. Поэтому мы должны значительно усилить давление на Россию, чтобы остановить эту катастрофу и больше не допускать подобных агрессий", - подчеркнул Зеленский.

"Нужно больше оружия для Украины – современного оружия, которое обеспечит преимущество нашей страны над Россией в этой войне не только за счет смелости, за счет ума, но и технологически. И я прошу вас защищать эту потребность перед другими европейскими государствами", - добавил президент.

Он подчеркнул, что нужно вводить еще больше санкций против России за войну.

"Сразу, как только заработает шестой санкционный пакет, мы все должны готовить седьмой", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что "все российские чиновники, которые работают на войну, и все российские судьи, которые работают на репрессии, должны попасть под санкции".

"Активы этих и других подсанкционных лиц – как физических, так и юридических, а также активы российского государства, которые хранятся в иностранных юрисдикциях, должны быть заморожены. Все", - подчеркнул президент.

"И нужно найти юридическую возможность конфисковать их, чтобы направить на возмещение убытков, которые Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо. И поучительно для агрессора", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

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