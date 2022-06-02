Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чего ждет от седьмого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в парламенте Люксембурга.
"Мы с вами понимаем, что никто не сможет остаться в стороне и не пострадать, когда в мире происходит катастрофа такого масштаба, как сейчас – по вине российского государства. Это напоминает времена Второй мировой войны, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов. Поэтому мы должны значительно усилить давление на Россию, чтобы остановить эту катастрофу и больше не допускать подобных агрессий", - подчеркнул Зеленский.
"Нужно больше оружия для Украины – современного оружия, которое обеспечит преимущество нашей страны над Россией в этой войне не только за счет смелости, за счет ума, но и технологически. И я прошу вас защищать эту потребность перед другими европейскими государствами", - добавил президент.
Он подчеркнул, что нужно вводить еще больше санкций против России за войну.
"Сразу, как только заработает шестой санкционный пакет, мы все должны готовить седьмой", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что "все российские чиновники, которые работают на войну, и все российские судьи, которые работают на репрессии, должны попасть под санкции".
"Активы этих и других подсанкционных лиц – как физических, так и юридических, а также активы российского государства, которые хранятся в иностранных юрисдикциях, должны быть заморожены. Все", - подчеркнул президент.
"И нужно найти юридическую возможность конфисковать их, чтобы направить на возмещение убытков, которые Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо. И поучительно для агрессора", - отметил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.